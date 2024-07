Vasco enfrentará o Fortaleza sem dupla; veja a provável escalação

João Victor e Estrella estão fora do duelo desta quarta (3), em São Januário. Zagueiro tem lesão, e meia será preservado

LEIA MAIS : Rafael Paiva melhora números do Vasco; veja comparação

Segundo o “ge”, o zagueiro João Victor e o meia Guilherme Estrella não vão a campo. O defensor tem lesão no joelho direito e deve ficar até oito semanas fora, enquanto o jovem de 19 anos será preservado, mesmo que exames não tenham detectado contusão no menisco.

O Vasco tem dois desfalques para enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira (3), em São Januário. A equipe encerrou a preparação para o duelo em treino no CT Moacyr Barbosa, nesta terça (2).

Por outro lado, o interino Rafael Paiva terá dois reforços caseiros: David e Mateus Carvalho, que cumpriram suspensão no clássico com o Botafogo. A tendência é que os dois voltem ao time titular. Payet, porém, não tem presença confirmada.

Dessa forma, o Vasco deve ir a campo com o seguinte time: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, JP, Adson, Payet (Mateus Carvalho) e David; Vegetti.

Na lista de relacionados, há a volta de Puma Rodríguez e Praxedes, ausentes até mesmo do banco de reservas no confronto contra o Botafogo. Em 16º, o Vasco precisa pontuar para subir na tabela e sair de perto da zona de rebaixamento no Brasileirão. O jogo contra o Fortaleza ocorre nesta quarta, em São Januário, a partir das 20h (de Brasília).