Vasco atrasa pagamento da parcela do RCE

O Vasco não realizou o pagamento do Regime Centralizado de Execuções (RCE). O mecanismo destina 20% de sua receita corrente mensal para pagar as dívidas cíveis e trabalhistas. O clube, entretanto, não depositou a parcela referente ao mês de maio.

A Justiça do Trabalho emitiu uma certidão a pedido de um dos credores atestando que o Vasco ainda não havia pagado. O clube precisa pagar o RCE no dia 5 do mês, mas existe uma tolerância de até 20 dias em caso de atraso.