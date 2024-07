Vasco anuncia contratação do diretor de futebol Marcelo Sant’Ana

Dirigente, que estava no América-RN, chega para ocupar vaga deixada de Pedro Martins; Ele já conheceu estrutura do clube e os jogadores

O Vasco anunciou na noite desta terça-feira a contratação de Marcelo Sant’Ana para o cargo de diretor executivo de futebol. Ele chega para assumir a vaga deixada por Pedro Martins.

Marcelo, que foi presidente do Bahia e estava no América-RN, chegou ao Rio de Janeiro no domingo passado e já esteve no CT Moacyr Barbosa. Ele conheceu a estrutura do clube e foi apresentado a jogadores e funcionários.

Marcelo Sant’Ana será o quarto diretor de futebol da SAF do Vasco. Antes dele, passaram pelo cargo Paulo Bracks, Alexandre Mattos e Pedro Martins.