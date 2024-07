Uruguai elimina EUA da Copa América e termina em 1º no Grupo C

Vexame dos Estados Unidos, pois o país anfitrião, com a derrota por 1 a 0 para o Uruguai, deu adeus à Copa América. Neste duelo realizado no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nesta segunda-feira (1/7), pela terceira rodada do Grupo C, os americanos precisavem vencer para não ficarem na dependência do que ocorreria no jogo entre Panamá x Bolívia. Até que tentaram. Mas a Celeste, com um jogo cauteloso e eficiente, levou a melhor. O gol que definiu o placar veio aos 21 do segundo tempo, do zagueiro Mathías Olivera.

O Uruguai fecha, assim, a sua campanha no Grupo C da Copa América com campanha 100%: nove pontos e três vitórias, em primeiro lugar e aguardando quem será o segundo colocado do Grupo D (Brasil ou Colômbia). Já os anfitriões Estados Unidos, com três pontos, está eliminado. Afinal o Panamá, ao vencer a Bolívia por 3 a 1 no outro jogo do grupo, chegou aos seis pontos. A Bolívia, com zero, terminou em último.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uruguai fechado na defesa

Praticamente classificado às quartas (teria de ser goleado por quatro gols para sair), o Uruguai, mesmo com força máxima, tratou de fazer um jogo cauteloso. Bastante defensivo, apesar de manter praticamente a mesma posse de bola, tentando suportar a pressão dos americanos, que precisavam da vitória ou estariam eliminados desta Copa América em que é anfitrião. Dessa forma, foi do time americano as primeiras oportunidades, bem rechaçadas pela defesa ou pelo goleiro Rochet (que defende o Internacional-RS).