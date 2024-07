Torcedores invadem sede do Fluminense em Laranjeiras

Cerca de 50 pessoas soltam rojões em protesto contra a má fase do Tricolor no Campeonato Brasileiro

O Fluminense se encontra em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Diante dessa situação, um grupo de torcedores invadiu a sede do Tricolor em Laranjeiras na noite desta terça-feira. Cerca de 50 pessoas entraram no clube pelo estacionamento da Avenida Pinheiro Machado.

Alguns torcedores soltaram rojões, o que gerou correria entre os frequentadores do clube, que chegou a ser fechado. A ideia dos presentes seria conversar com o presidente Mário Bittencourt, mas sem sucesso. Portanto, a Polícia Militar foi chamada, e duas viaturas compareceram ao local. Não há informações por ora de detidos ou feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ricardo Conceição, gerente do clube, conversou com os torcedores. Eles ficaram cerca de um hora no local.