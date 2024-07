Textor explica situação de Adryelson e promete mais reforços no Botafogo

Com contrato no Lyon até dezembro de 2027, zagueiro não deve retornar ao Glorioso neste segundo semestre

De acordo com John Textor, Adryelson não deve retornar ao Botafogo no segundo semestre deste ano. O zagueiro está no Lyon desde janeiro de 2024 e vem lutando por espaço no futebol europeu. O defensor é muito bem avaliado por Pierre Sage, técnico do clube francês.

“Adryelson é considerado um dos melhores zagueiros do elenco do Lyon, tem muito respeito do treinador. Aliás, foi difícil para ele brigar por mais minutos quando chegou no meio da temporada. No entanto, haverá alguns movimentos no elenco. Assim, Adryelson terá oportunidade para ter mais minutos”, disse Textor ao canal “Visão Botafoguense”.