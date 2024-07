Tênis atirado em campo atrapalha goleiro da Romênia em gol da Holanda

Objeto jogado por um torcedor romeno prejudica Nita no lance do terceiro gol dos holandeses nas oitavas de final da Eurocopa 2024

Um par de tênis atirado no gramado chamou atenção no terceiro gol da Holanda na vitória por 3 a 0 contra a Romênia, nesta terça-feira (2), pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. Os objetos lançados pela torcida romena atrapalhou o goleiro Nita no lance e o torcedor ainda pediu o tênis de volta.

O gol de Malen saiu aos 47 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque após um escanteio da Romênia. Enquanto a bola ainda estava no ataque romeno, a torcida atrás do gol de Nita atirou dois tênis em campo.

Nita viu os tênis no gramado quando estava à frente da área e voltou de costas, acompanhando o contragolpe holandês. Malen entrou na área e, enquanto se posicionava para a defesa, Nita chutou um dos tênis para o lado, o que o atrapalhou na tentativa de salto.