Santos acerta venda de Lucas Pires a clube da Inglaterra

Lucas Pires está de saída do Santos. O clube acertou nesta terça-feira (2) a venda do lateral-esquerdo para o Burnley, da Inglaterra, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), mais um valor, não revelado, em uma futura negociação do jogador.

O Santos viu com bons olhos a proposta do Bunrley, que foi rebaixado para a Segunda Divisão na Inglaterra na última temporada, segundo o “ge”. Afinal, o jogador estava cedido ao Cádiz, da Espanha, e no contrato havia uma cláusula de venda por 1,5 milhão de euros (R$ 9,1 milhões).