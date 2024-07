Saiba o motivo que deixa Carille insatisfeito no Santos

Treinador está incomodado com a presença constante do filho do presidente Marcelo Teixeira nos bastidores do seu trabalho

O técnico Fabio Carille vive um momento de instabilidade no Santos. Logo depois de ficar com o vice-campeonato estadual, o convívio com a diretoria desgastou e a falta de bons resultados dentro de campo na Série B aumenta a pressão em torno do seu trabalho na Vila Belmiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o UOL e Diário do Peixe, a grande dor de cabeça do comandante é a presença de Marcelo Teixeira Filho. Sem cargo oficial no departamento de futebol, o herdeiro do presidente santista tem participado ativamente com opiniões fortes.