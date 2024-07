RB Bragantino x Atlético-GO: onde assistir, arbitragem e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Nabi Abi Chedid, querendo reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro

RB Bragantino e Atlético Goianiense duelam nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Nabi Abi Chedid, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta não vence há duas rodadas e por conta disso caiu para a nona colocação, com 19 pontos e precisa dar uma resposta para voltar a brigar na parte de cima da tabela. Já o Dragão vem de três empates seguidos e voltou a zona de rebaixamento, na 17° posição, com 11 pontos somados e precisa do triunfo para se afastar do perigo do descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o RB Bragantino

Nesta quarta-feira, Pedro Caixinha espera ter Thiago Borbas e Eduardo Sasha à disposição. Afinal, ambos estão recuperados de suas lesões musculares e podem aparecer diante do Atlético-GO. Contudo, apenas um deles deve começar no time titular. Em contrapartida, Laquintana, Eduardo e Matheus Fernandes, ficam fora por ainda estarem no departamento médico. Por fim, Eric Ramires terá que cumprir suspensão automática e não encara o Atlético Goianiense.