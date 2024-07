Pedro Lourenço afirma: ‘A ideia é o Mineirão ser do Cruzeiro’

Dono da Saf Celeste admite vontade em administrar estádio e também vai em busca de melhorar o diálogo do clube com a Minas Arenas Crédito: Jogada 10

O dono da SAF do Cruzeiro há dois meses, Pedro Lourenço, afirmou nesta terça-feira (2) que a intenção do clube é ser o administrador do Mineirão no futuro. Assim, no momento, o estádio está sob os cuidados da Minas Arena. O dirigente não colocou essa pauta como prioridade e ressaltou em entrevista coletiva que obedecerá ao acordo de concessão entre a Minas Arena e o governo estadual, que tem validade até 2037. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Mineirão não é prioridade, não estou preocupado, pois temos contrato até o final de 2025, mas vou tratar do Mineirão. A ideia é o Mineirão ser do Cruzeiro. Aliás, trabalhemos nisso, mas temos que respeitar a Minas Arena, que gastou dinheiro”, disse Pedro Lourenço nesta terça, em entrevista coletiva.

Pedro Lourenço, aliás, tem em vista mudar a forma de diálogo com a Minas Arena, que teve problemas com a gestão Ronaldo e também com as anteriores do Cruzeiro. Desse modo, ele admite que o contrato atual é ruim entre as partes. "O contrato é muito ruim mesmo para nós, vamos tentar melhorar e ver para o futuro o que fazer. Mas a ideia é o Mineirão ser nosso. Essa batata quente ficará comigo", finalizou o dirigente.