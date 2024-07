Paulo Turra cobra R$ 958 mil do Santos após demissão no ano passado

O técnico Paulo Turra entrou com uma ação na Justiça contra o Santos e cobra R$ 958.869,69 do clube. O valor é referido a uma quantia não paga após ter sido demitido pelo clube, em agosto do ano passado. Uma audiência entre as partes está marcada pela 4ª Vara do Trabalho de Santos, no dia 6 de julho, pela manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador cobra valores referentes à multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e verbas rescisórias. Além disso, ele cobra uma multa com base no artigo 477 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que especifica que “na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao empregado o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa”.