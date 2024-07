Palmeiras tem baixas no meio-campo para encarar o Grêmio

Na próxima quinta-feira (4), o Palmeiras encara o Grêmio, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será em Caxias do Sul e, caso tenha uma combinação de resultados, o Verdão pode assumir a liderança do torneio nacional.

Apesar de encarar um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Alviverde não terá mais que a metade do seu meio-campo titular. Ou seja, apenas Aníbal Moreno tem presença confirmada no jogo. Enquanto isso, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino cumprem suspensão automática por cartões adquiridos no jogo contra o Corinthians.