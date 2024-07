Palmeiras abre conversas por Gabigol e não descarta atacante em 2025

O Palmeiras iniciou os primeiros contatos para contratar o atacante Gabigol, do Flamengo. Com o vínculo se encerrando no final deste ano, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça do Rubro-Negro no ano que vem. O Verdão tem o interesse de contar com o atleta ainda em 2024, mas não descarta esperar até janeiro.

O Verdão ainda não formalizou nenhuma proposta. O clube quis esperar até o começo de julho, quando Gabi entrasse nos últimos seis meses de contrato com o Flamengo. Antes disso, se caracterizaria como assédio. Agora, o Palmeiras estuda a melhor forma de abordagem para contratar o atacante, mas sabe que a negociação está longe de ser fácil.

Se quiser contar com Gabigol ainda nesta temporada, terá que abrir os cofres. Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até dezembro, e os cariocas não estão dispostos a liberar o atleta antes do período, sem uma compensação financeira.