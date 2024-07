Naldo Benny volta a atacar: ‘Fui coach do Vinícius Jr’

Naldo Benny disse em um podcast que conversou com Vinícius Jr e contribuiu para o crescimento profissional do atleta brasileiro

Naldo, afinal, ressaltou que foi “coach” do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

O cantor Naldo Benny voltou a atacar em suas histórias. Desta vez, o artista afirmou que é um dos responsáveis por todo sucesso de Vinícius Jr atualmente. Em entrevista divulgada nesta terça-feira (2), no “Jairo Roberto Podcast”, ele foi responsável por uma fala no mínimo inusitada.

“Fui um coach do Vinicius Jr. Vou te mandar essa foto, do Vinicius Jr. na minha casa, com 16 anos. Só chamo ele de ‘filhote’, porque ele é muito parceiro do Pablo, meu filho, o PJ. Foi o PJ quem o levou lá em casa”, contou Naldo.

Questionado, no entanto, como ele conseguiu isso, ele deu bastidores de como foi a conversa com Vini Jr.

“Eu falei: ‘filhote, pode focar, mano. Eu vejo um futuro para você brilhante. A Champions League é um bagulho pequeno para você. Bola de ouro, melhor do mundo. Ele vai ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira’. Eu falei: ‘o caminho é esse: vai nesse foco de atleta, pega os caras brabo, que treinou o Cristiano Ronaldo’”, finalizou o artista.