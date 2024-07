Na Copa América, Panamá faz sua parte e vence Bolívia

Em partida pela última rodada do Grupo C da Copa América, nesta terça-feira (1). Bolívia e Panamá se enfrentaram no Orlando City Stadium. E, tendo possibilidade real de classificação, os caribenhos venceram por 3 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como nos outros dois jogos do torneio, os bolivianos sofriam pressão na saída de bola e inferioridade na posse. Porém, diferente dos outros duelos, La Verde ainda resistir as subidas do Panamá na parte inicial do confronto. Porém, mesmo com dificuldades de estabelecer volume de jogo, foram os Canaleros inauguraram a conta com 21 minutos. Após corte parcial da zaga da Bolívia, Cristian Martínez mandou para José Fajardo dominar, dentro da área, e bater com força para superar o arqueiro Billy Viscarra.