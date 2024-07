Mídia internacional repercute demissão de António Oliveira do Corinthians

António Oliveira não resistiu ao início turbulento do Corinthians no Brasileirão e deixou o comando do clube nesta terça-feira (02), um dia após a derrota no clássico para o Palmeiras. A queda após pouco mais de quatro meses à frente do Alvinegro repercutiu de forma imediata na imprensa portuguesa, que tratou a notícia como previsível.

O site ‘A Bola’, um dos principais de Portugal, largou na frente e divulgou a notícia minutos após a oficialização do Corinthians. Logo depois, a demissão também ganhou destaque nas páginas do ‘Record’ e ‘Mais Futebol’.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Era uma notícia já esperada, mas que o Corinthians confirmou. António Oliveira já não é mais treinador do ‘timão’. O treinador português não resistiu aos maus resultados obtidos e acabou por ser despedido na tarde desta terça-feira. (…) A gota d’água foi a derrota por 2 a 0 no dérbi paulista contra o Palmeiras”, dizia o trecho da matéria no ‘A Bola’.