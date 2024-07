Mbappé se torna o jogador mais valioso do mundo, segundo consultoria

Atacante está avaliado em R$ 1,5 bilhão, maior valor de mercado da história do futebol, de acordo com a 'Football Benchmark'

Novo reforço do Real Madrid, Mbappé se tornou o jogador mais valioso do mundo, segundo a consultoria Football Benchmark. Assim, o valor de mercado do atacante francês saltou para 244 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). Ele assinou contrato de cinco temporadas com o clube merengue, com valores jamais alcançados na história do futebol, segundo a empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, o jogador valia cerca de €230 milhões (R$ 1,4 bilhão), quando renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. Desde então, a avaliação do craque caiu para €151 milhões (R$ 916 milhões) em dezembro de 2023, mas saltou depois do acerto com o clube espanhol para a próxima temporada.