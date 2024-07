Mauro Cezar crava freguesia no clássico entre Palmeiras e Corinthians

O resultado do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão segue repercutindo. Em declaração dada durante o Uol News Esporte, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a vitória alviverde e a manutenção da escrita de resultados sobre o Timão.

Segundo Mauro, o Timão teve a chance de quebrar a sequência ruim contra um rival desfalcado, mas não aproveitou. A vitória do Palmeiras, de acordo com o jornalista, manteve o Corinthians como “freguezaço” do Verdão de Abel Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Corinthians, em um recorte da história, é um freguezaço do Palmeiras. Isso para o torcedor do Palmeiras é muito delicioso, claro, muito saboroso. Ontem, repito, o Palmeiras estava com muitos problemas e era a oportunidade do Corinthians tentar aprontar. Passou longe disso”, analisou o jornalista.