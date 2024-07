Matheus Xavier pula etapas, ganha elogios e tenta ser nova joia do Santos

A vitória do Santos por 1 a 0 em cima da Chapecoense, nesta segunda-feira (1), na Vila Belmiro, pela 13° rodada da Série B, foi especial para um jogador em específico: Matheus Xavier. O jovem formado na base do clube disputou sua primeira partida como profissional e ganhou elogios de Fábio Carille.

O treinador decidiu dar uma chance ao jogador os 27 minutos do segundo tempo, quando ele entrou na vaga do argentino Julio Furch. No tempo em que esteve em campo, procurou criar espaços pelo lado direito do ataque e arriscou alguns cruzamentos. Após a partida, ganhou elogios do treinador, que disse acompanhar o jovem desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Fez 17 anos recentemente, me chama a atenção desde a Copa São Paulo. Não é titular do sub-20, mas sempre entra e sempre vai bem. Eu gosto, sempre comentei. Fez um bom treino na sexta-feira que nos deu confiança de que poderíamos colocar no jogo”, disse Carille.