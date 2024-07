Mano Menezes comanda primeiro treino no Fluminense: ‘Lutar por títulos’

No dia seguinte ao anúncio de sua contratação, o técnico Mano Menezes começou os trabalhos no Fluminense. Nesta terça-feira (2), o treinador de 62 anos foi apresentado ao elenco, funcionários e dirigentes, comandando seu primeiro treino no CT Carlos Castilho.

O novo treinador tricolor falou suas primeiras palavras na nova função ao site oficial do clube. Para ele, aceitar o desafio de treinar o Fluminense é “atestado de credibilidade no grupo”.

LEIA MAIS: Marlon recusa redução salarial e tem situação indefinida no Fluminense