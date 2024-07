Lucumí marca dois, mas Fluminense empata com o Ceará no Brasileirão sub-20

Jogador do profissional, expulso contra o Grêmio, no domingo (30), foi titular e marcou os gols no empate por 2 a 2, em Xerém Crédito: Jogada 10

Jogando no Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Fluminense até contou com a ajuda de Jan Lucumí, mas sofreu um empate tardio, ficando no 2 a 2 com o Ceará, nesta terça-feira (2), pela 12ª rodada do Brasileirão sub-20. O colombiano marcou os dois do Tricolor logo dois dias depois de ser expulso no jogo dos profissionais contra o Grêmio, no domingo (30). O resultado, porém, não é bom para o Flu, que fica longe da classificação às quartas do torneio.

O jogo Quem saiu na frente foi o Fluzão, com Lucumí. O colombiano do time profissional, expulso contra o Grêmio em sua estreia no Brasileirão, no domingo, foi titular nesta terça, fazendo seu terceiro jogo na competição sub-20. Após cruzamento da direita, a zaga do Ceará se confundiu e a bola sobrou com o atacante, que, sem deixar cair, chutou de direita para fazer 1 a 0, aos 23′. Cinco minutos depois, porém, o Tricolor ficou com um a menos. Foi quando o meia Thiago Henrique parou contra-ataque do Ceará. Como já tinha amarelo, levou o segundo e foi para o vestiário mais cedo.