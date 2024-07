Investigado por suspeita de fraude, diretor do Atlético tem histórico de polêmicas

André Lamounier já vestiu a camisa da Nike em um jogo do Atlético na Arena MRV e disse que o Cruzeiro não é 'tão rival assim'

Dentro de campo, o Atlético vive uma crise. Parte dela por vários desfalques, e o time de Gabriel Milito não tem rendido o esperado. Para piorar, fora das quatro linhas, uma investigação interna para entender o motivo de o filho do diretor de comunicação André Lamounier ter sido o escolhido, junto com um amigo, para “ganhar” a ação promocional na apresentação oficial do meia Bernard. Esta, porém, não é a primeira polêmica que o comunicador se envolveu.

Lamounier nunca foi unanimidade entre os torcedores do Atlético. Sua postura como diretor de comunicação sempre foi criticada, sobretudo, diante das várias notas de repúdio criadas pelo clube em diversas situações – algo que virou chacota pelo Brasil.