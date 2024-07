Internacional faz sondagem por Calebe, do Fortaleza

Empresário do meio-campista foi intermediário da consulta do Colorado, mas Leão do Pici descarta negociá-lo

O Internacional não está totalmente satisfeito com suas atuais peças no elenco. Prova disso é que o clube está no mercado para tentar fechar com novos jogadores e fez uma sondagem pelo meio-campista Calebe junto ao Fortaleza. O atleta foi uma indicação do técnico Eduardo Coudet para repor a saída de Mauricio, que foi negociado com o Palmeiras. Contudo, o Leão do Pici descartou negociá-lo no atual momento.

A propósito, o próprio representante do jogador foi o responsável por intermediar a consulta do Colorado. O agente notificou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, a respeito do interesse. Assim, o dirigente respondeu negativamente a uma saída de Calebe no atual momento. A informação inicial é do portal “Diário do Nordeste”.