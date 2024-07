Ídolo do Corinthians, Casagrande detona time: “Pior da história”

O momento conturbado dentro e fora de campo do Corinthians foi alvo de duras críticas de Walter Casagrande Jr., ídolo do clube. Em sua coluna no Uol, o ex-jogador avaliou o desempenho do atual elenco e também a gestão política do clube.

Sobre o time, Casagrande definiu como o “mais fraco” que já viu, apesar de amenizar o peso da culpa direcionada para António Oliveira, técnico demitido pelo clube nesta terça-feira. O ídolo do Timão também questionou as contratações da gestão de Duílio Monteiro, antecessor de Augusto Melo na presidência.

“É o time mais fraco que já vi o Corinthians ter. O Corinthians vendeu diversos jovens com talento promissor a preços de banana, fora os que foram dados para o Zenit, da Rússia, na era destruidora do Duilio, e todos os que foram contratados não vingaram. Qual jogador nos últimos três anos e meio, fora o Róger Guedes, acrescentou verdadeiramente algo? O clube gastou uma fortuna entre luvas e salários, fora aqueles que o Corinthians contratou a peso de ouro, como Luan”, avaliou Casagrande.