Grêmio prioriza volta ao Couto Pereira para duelo com o Flu pela Libertadores

Imortal conta com incertezas sobre as condições da Arena para receber o embate com o Tricolor Carioca em 13 de agosto

O Grêmio trabalha para retornar a Curitiba no próximo mês e usar o Couto Pereira. No caso, para o embate com o Fluminense pela Libertadores, em que será mandante, no dia 13 de agosto. Afinal, a diretoria do Imortal tinha expectativa de já poder utilizar a Arena, porém, nos bastidores, não houve o recebimento de informações da gestora do estádio. No caso, a respeito de como está a evolução das obras e um possível prazo de liberação.

Importante destacar que o Tricolor Gaúcho mudou sua sede para o Campeonato Brasileiro. Na segunda metade de junho, o Grêmio voltou para o Rio Grande do Sul e tem o estádio Centenário, em Caxias do Sul, como sua casa provisória. No entanto, tanto este palco e o Alfredo Jaconi não cumprem uma exigência específica da Conmebol. Ambos os locais esbarram no requisito de capacidade mínima de 20 mil torcedores durante o mata-mata da Libertadores.