Globoplay prepara documentário especial sobre o Flamengo; saiba detalhes

Parceira da FlaTV+, a plataforma pretende lançar o material exclusivo sobre 'os dois lados' do Rubro-Negro no ano que vem

A parceria entre Flamengo e Globoplay vai render mais um conteúdo especial em breve. Desta vez, no entanto, a ideia da produção é evidenciar a virada de chave do clube: do jejum de títulos ao protagonismo nacional. O documentário está em desenvolvimento e deve ser lançado em 2025.

Mesmo sem detalhes aprofundados, sabe-se que a produção deverá abordar partes do processo, dos resultados e do impacto da reestruturação do Flamengo. O jejum de títulos expressivos, como consequência da extrema desordem do clube, até chegar ao outro lado da moeda com a segunda geração mais vitoriosa da história rubro-negra.

A ideia do documentário é referir-se ao Flamengo das glórias mais recentes – de Jorge Jesus a Dorival Júnior – como resultado final. Ou seja, as conquistas dos últimos cinco anos serão evidenciadas ao máximo durante a produção e, ao que tudo indica, mexerá com as emoções do torcedor.