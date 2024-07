Geromel sobre renovação com o Grêmio: ‘Quando sentir que não estou ajudando, vou parar ‘

Zagueiro tem vínculo renovado com o Tricolor Gaúcho até o final da atual temporada, descarta aposentadoria e fala sobre reforços no time

O zagueiro Pedro Geromel está confirmado no Grêmio até o final da atual temporada, pelo menos. Assim, com contrato renovado, o jogador falou em entrevista coletiva sobre seu momento atual.

Desse modo, perto de completar 39 anos, o ídolo do Tricolor Gaúcho descarta aposentadoria e revela detalhes sobre sua atual condição física.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“No ano passado, nessa época, eu já teria parado de jogar, mas este ano estou me sentindo bem. Tive uma lesão, operei o braço, totalmente atípica, mas no resto estive à disposição. Sei das minhas limitações, da idade, mas espero corresponder para sempre ajudar o Grêmio. No momento em que sentir que não estou ajudando, serei o primeiro a parar”, falou o jogador em entrevista coletiva.