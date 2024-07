Fred esquece atrito com Mano e tem influência na contratação do Fluminense

Ao longo da negociação do Fluminense com o técnico Mano Menezes, um nome foi importante para que o acordo tivesse um desfecho positivo. Trata-se de Fred, atual diretor de planejamento do clube carioca, que deixou para trás as rugas que teve com o profissional nos tempos de jogador e contribuiu para que o gaúcho acertasse com o Tricolor.

Vale lembrar que o treinador comandou o ex-atacante na seleção brasileira e no Cruzeiro. Na época, Fred chegou a questionar algumas decisões de dentro das quatro linhas, porém afirmou ter outra cabeça e que entenderia de maneira diferente se fosse nos dias atuais. A informação é do portal “ge”.