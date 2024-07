Ferreira engata sequência e revela conversa ‘crucial’ com Zubeldía

Atacante admitiu chateação com poucos minutos dentro de campo, mas conversa com treinador mudou tudo. Ele foi destaque contra o Bahia

Um dos melhores jogadores da vitória do São Paulo diante do Bahia, no último domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Ferreira voltou a ter chances com o técnico Luis Zubeldía. O jogador vinha sendo preterido pelo treinador nos últimos embates, entrando apenas nos minutos finais. Contudo, ele engatou dois jogos como titulares, entregando um bom desempenho e agora quer se consolidar no time titular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador chegou ao Tricolor para ser uma opção de velocidade no ataque, algo que a equipe não tinha nos últimos anos. Contudo, o retorno de Rodrigo Nestor fez com que seus minutos diminuíssem. Em um certo período, ele sequer estava entrando em campo, ficando apenas no banco de reservas.