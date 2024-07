Felipe Anderson treina pela primeira vez como jogador do Palmeiras

Após quase três meses do anúncio oficial, Felipe Anderson teve seu primeiro dia oficial como jogador do Palmeiras. O meia-atacante trabalhou no campo e agora passa a integrar as movimentações da equipe na Academia de Futebol. Contudo, sua estreia ainda vai demorar mais alguns dias.

Ele só poderá estrear a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências do Brasil para inscrição de jogadores. O mesmo caso do lateral-direito Agustín Giay, que chegou do San Lorenzo, e o meia Maurício que trocou o Internacional pelo Verdão. Os três, portanto, estarão liberados a partir da 17ª rodada do Brasileiro.