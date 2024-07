Ex-jogador alemão critica choro de Cristiano Ronaldo: ‘Vergonhoso’

Logo após perder um pênalti no duelo entre Portugal e Eslovênia pela Eurocopa, Cristiano Ronaldo chorou. Apesar do momento, o atacante deu a volta por cima, converteu sua cobrança na decisão por pênaltis e ajudou sua seleção a avançar às quartas de finais. No entanto, o ex-jogador alemão Dietmar Hamann afirmou que o craque “só pensa nele”.

“Eu havia acreditado na história de que “Cristiano Ronaldo virou um jogador de equipe porque ele precisa do time mais do que antes”. Eu acreditei nessa conversa fiada, mas acho que ele mostrou quem ele é novamente. Ao perder o pênalti, começou a chorar no intervalo da prorrogação. E eu pensei: “É tudo sobre você”. Eu comecei a torcer para a Eslovênia, porque achei que a reação foi vergonhosa, foi fora de propósito”, disse Hamann, em declarações ao canal “RTE”.