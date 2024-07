Ex-Atlético e Santos, Cazares acerta com o Paysandu

Jogador de 32 anos estava livre no mercado após rescindir contrato com o Peixe e acertou com clube do Pará na sequência da Série B Crédito: Jogada 10

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do meio-campista equatoriano Juan Cazares, ex-Atlético MG e Santos. O jogador, de 32 anos, estava livre no mercado após deixar o clube da Vila Belmiro na semana passada. Cazares, aliás, fez apenas três jogos pelo Peixe na Série B de 2024. Assim, será reforço do Papão até o final da competição nacional. Ele se junta ao atacante Paulinho Boia, também anunciado recentemente no clube do Pará. Cazares escolheu jogar pelo Paysandu O jogador não foi aproveitado no Santos e, em 14 jogos na temporada, marcou apenas um gol. Todavia, ficou fora dos planos, o que possibilitou sua saída do clube paulista. Ele também despertou interesse de outras equipes do futebol nacional antes de acertar com o Paysandu.