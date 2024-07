Euro 2024: veja como está a lista de artilheiros

Com a conclusão de todos os jogos das oitavas de final da Euro 2024 nesta terça-feira (2), a disputa pela artilharia da competição teve alterações. Dessa maneira, o Jogada10 mostra como está a lista atualizada dos maiores goleadores nesta edição do torneio.

Jamal Musiala, da Alemanha, Georges Mikautadze, da Geórgia, Ivan Schranz, da Eslováquia, e Cody Gakpo, da Holanda, estão empatados no topo da lista, com três gols cada.

No entanto, Mikautadze e Gakpo contam ainda com uma assistência nesta fase eliminatória. Assim, tecnicamente, estão à frente dos outros jogadores. Além disso, o eslovaco e o georgiano já estão eliminados da Euro, enquanto o alemão e o holandês seguem vivos e vão disputar as quartas de final.