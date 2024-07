Empresário revela planos para Gabigol e analisa cumprimento de contrato com Flamengo

Junior Pedrosa prega cautela e descarta pressa em decisão sobre futuro do atacante, que tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2024

O desgaste na relação entre Gabigol e Flamengo é notório e se intensifica cada vez mais, mas a permanência ainda não é descartada. Apesar do desejo ser pela transferência na próxima janela, no dia 10 de julho, o staff do atacante deixa claro que vai analisar o mercado com cautela e estuda, inclusive, a possibilidade de só conseguir algo satisfatório em janeiro. Ou seja, após o fim do vínculo com o Rubro-Negro.

Ciente que os imbróglios com o Flamengo parecem irreversíveis, pelo menos por ora, a intenção do staff é buscar outro clube capaz de fomentar o nome Gabigol. Segundo o empresário Junior Pedroso, a pressa não é aliada em casos como esse e, portanto, o cumprimento do contrato pode ser uma possibilidade para um desfecho mais promissor em janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sobre uma possível transferência, vamos trabalhar com calma. Se não for para essa janela, vamos fazer com calma em janeiro. Não há pressa. Trabalho com Gabriel há mais ou menos 14 anos, desde criança. Já passamos por muitas coisas juntos para chegar até aqui. Minha relação com ele e com a família é de muita confiança”, disse Pedroso em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira.