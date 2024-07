Elogio de Richard Ríos a Endrick para coletiva da Colômbia: ‘Isso é até estranho’

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras e que está com a seleção da Colômbia na disputa da Copa América, rasgou elogios a Endrick, seu ex-companheiro de clube e que está a serviço da Canarinho na mesma competição.

Ao ser perguntado na entrevista coletiva se teve contato com o brasileiro para saber se ele entraria em campo nesta terça-feira (2), diante dos colombianos, Ríos acenou negativamente. Entretanto, logo passou a enaltecer a excelente estrutura física do futuro jogador do Real Madrid, de 17 anos. Assim, levou os jornalistas de seu país às gargalhadas.

“O Endrick é um jogador que muitos já conhecem. É um atleta muito forte. Para alguém tão jovem, às vezes é até estranho e impressionante a força que ele tem e o nível de jogo que ele pode gerar à equipe que está jogando”, disse o volante do Verdão.