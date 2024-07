Edmundo paga dívida milionária próxima ao prazo final e evita leilão de mansão

O ex-jogador Edmundo quase perdeu a posse de uma de suas residências. Isso porque o ídolo de Palmeiras e Vasco adquiriu uma dívida de não pagamento de impostos. No caso, esse débito diz respeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas o “Animal” conseguiu quitá-lo pouco antes do prazo final e evitar que o imóvel fosse a leilão. A informação é do blog “Daniel Nascimento”.

A pendência financeira de Edmundo com a Prefeitura do Rio girava em torno de quase R$ 26,6 mil. Tal montante incluía também honorários de advogados e envolvia dívidas desde 2019. O processo corria na Justiça do Rio de Janeiro desde novembro de 2023 e o ex-atacante recebeu notificações em duas oportunidades. No caso, em 14 de novembro e 11 de dezembro do ano passado. Contudo, em ambos os casos, ele não foi encontrado.