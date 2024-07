Cuiabá x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (3), na abertura da rodada 14 da competição nacional. A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Como chega o Cuiabá?

Depois de um péssimo início de Brasileirão, o Cuiabá se estabilizou, saiu da zona de rebaixamento e, agora, está há cinco partidas sem perder. No entanto, nesta mesma série, são três empates em sequência (Atlético-GO, Corinthians e Red Bull Bragantino). As vitórias foram sobre Fortaleza (goleada) e São Paulo.

Pedra no sapato do Botafogo, o Cuiabá do técnico Petit terá o desfalque de Giménez, expulso diante do Massa Bruta. O controvertido centroavante Deyverson também é baixa, afinal, segue no departamento médico. Em contrapartida, o Dourado terá a volta do zagueiro Empereur e do meia Clayson.