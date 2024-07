Cruzeiro descarta Gabigol: ‘Não temos caixa ‘

Em entrevista coletiva, gestores do Cruzeiro ressaltam que reforços da atuam janela já foram anunciados e Gabigol não está na lista

O Cruzeiro descartou a contratação do atacante Gabriel Barbosa. Em entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (2), o gestor da SAF, Pedro Lourenço, ressaltou que a contratação do atleta do Flamengo não vai acontecer.

Pedrinho BH ressaltou os motivos para isso. De acordo com ele, embora seja um grande atleta, Gabriel Barbosa é caro para os padrões da Raposa.