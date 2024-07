Cruzeiro anuncia volante Walace, ex-Udinese

O atleta, afinal, chega para o Cruzeiro após investimento de 6 milhões de euros (R$ 37 milhões na cotação atual). A Raposa comprou 100% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, para concluir a transação, Alexandre Mattos precisou se deslocar até a Itália para sacramentar os tratos.

O Cruzeiro, aliás, brincou com o anúncio no fato de ter sido o maior ladrão de bolas entre atletas das cinco principais ligas da Europa. Afinal, um levantamento feito pela Sofascore mostra que em 37 jogos, o atleta roubou 276 bolas. São 7,5 desarmes por partida.

“25 minutos”

Ao chegar em Belo Horizonte, Walace conversou com os jornalistas. Ele salientou a alegria de retornar ao futebol brasileiro e abraçar o projeto do Cruzeiro, e brincou com o fato de ter conversado com Alexandre Mattos de maneira muita rápida para fechar o contrato.

“O Mattos me convenceu em 25 minutos de conversa. Acho que o Mattos é muito papo reto, ele foi muito importante para eu vir para o Cruzeiro. Sei da história do Cruzeiro, sei que é um grande clube e espero dar muitas felicidades à torcida”, afirmou.