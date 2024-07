Corinthians vai decidir futuro de António Oliveira nesta terça-feira

Derrota no Dérbi aumentou pressão em cima do treinador, mas Timão cogita dar chance até a abertura da janela de transferência

António Oliveira está por um fio. A derrota do Corinthians para o Palmeiras por 2 a 0 nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, piorou a situação. Nesta terça (2), a cúpula do Timão deve se reunir no Parque São Jorge e definir o futuro do treinador.

A permanência ou não do treinador é tema de muito debate dentro do clube. Uma parte defende uma troca no comando da equipe imediatamente. Outra entende que António Oliveira merece uma chance com os reforços que foram prometidos há alguns meses atrás. Além disso, uma mudança, a curto prazo, não é um consenso na diretoria que traria um resultado imediato.