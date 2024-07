Corinthians oficializa acordo com a Liga Forte União até 2029

Expectativa do clube paulista com o acerto é embolsar R$ 1,1 bilhão por vínculo de cinco anos, que inicia a partir do ano que vem Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (1), o Corinthians oficializou sua saída da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) para fechar acordo com a Liga Forte União (LFU) pelos próximos cinco anos. Assim, ocorrerá a negociação conjunta de direitos de televisão de seus jogos no Campeonato Brasileiro a partir da próxima temporada. A expectativa do clube paulista é a de embolsar R$ 1,1 bilhão por vínculo de 2025 a 2029 ou R$ 220 milhões anualmente. Houve grande comemoração do lado alvinegro pelo acerto. "Após longa e detalhada análise de todas as opções, o Corinthians decidiu pela filiação à LFU por concluir que o modelo de negociação adotado vai gerar melhores resultados para o clube e para o futebol brasileiro", disse o clube, em nota.

Na última sexta-feira, o Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians avalizou o contrato para a negociação dos direitos de transmissão. No acordo, prevê-se a antecipação de R$ 150 milhões por meio de um empréstimo concedido pelaXP Investimentos, com juros de CDI + 3%. Em grave situação financeira, o clube poderia fazer o resgate do valor total ou de modo gradativo. Presidente do Corinthians sorri em meio à crise O acordo entre Corinthians e Liga Forte União, aliás, prevê a garantia de recebimento mínimo de dinheiro ao clube do Parque São Jorge até a 14ª colocação no campeonato. Afinal, pelo modelo adotado pela LFU, divide-se 45% igualmente entre os clubes, 30% de acordo com o desempenho e 25% pela audiência. “É com muita alegria que o Corinthians anuncia essa importante parceria para o futebol nacional. Além dos direitos de transmissão de jogos, temos um trabalho importante pela união de todos os clubes na formação de uma Liga Unificada, com o objetivo de fortalecer ainda mais o esporte”, festejou o presidente Augusto Melo.