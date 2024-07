Corinthians anuncia a contratação de Hugo Souza, ex-Flamengo

Goleiro estava emprestado ao Chaves de Portugal. Agora, vai disputar posição com Matheus Donelli e outros jovens do Corinthians

O Corinthians anunciou, nesta terça-feira (2), a contratação de Hugo Souza. O goleiro de 25 anos será emprestado pelo Flamengo até o fim da atual temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.

“Estou muito feliz. Estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar: ajudar a equipe”, disse o novo arqueiro do Timão.

Para ficar com Hugo Souza, o Corinthians pagará 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) ao Rubro-Negro pela cessão até dezembro. Caso queira contar com o jogador em definitivo a partir de 2025, o clube do Parque São Jorge terá que desembolsar 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

A chegada de um goleiro era prioridade no Corinthians. Isso porque o Timão está próximo de perder Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Alvinegro buscou a contratação de Santos, ex-Flamengo, mas esbarrou na intenção do Fortaleza de ficar com o jogador. Dessa forma, o nome de Hugo Souza ganhou força nos bastidores da equipe do Parque São Jorge.