Chegada de reforços e confrontos diretos: veja o calendário do Vasco em julho

Com Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, equipe terá pela frente duelos importantes para alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro

Após o empate com o Botafogo, o Vasco terá pela frente um mês de julho que promete fortes emoções para a torcida. Afinal, Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira devem ser anunciados nos próximos dias, e o clube precisará ir ao mercado para reforçar ainda mais o elenco para o segundo semestre. O trio só poderá estrear a partir do dia 17, visto que a janela de transferência só abre no dia 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em campo, os comandados de Rafael Paiva medem forças com o Fortaleza, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 14ª rodada. Assim, vale lembrar que o Cruz-Maltino eliminou o adversário na terceira fase da Copa do Brasil e será um reencontro com o Leão do Pici.