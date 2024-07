Benfica quer repatriar João Félix e negocia termos com Atlético de Madrid

O Benfica está de olho em reforços para a próxima temporada. Um dos sonhos da diretoria é repatriar o atacante João Félix, que pertence ao Atlético de Madrid, mas atuou emprestado em 2023/24 ao Barcelona.

A situação do jogador, de 24 anos, é incerta, segundo o “Correio da Manhã”. Contudo, o Benfica já teria iniciado as conversas para ter o atacante novamente em seu elenco. O plano seria comprar 50% dos direitos econômicos do português, com a ajuda de uma possível venda do zagueiro António Silva. Afinal, o defensor é pretendido pelo Newcastle, que poderia pagar até 50 milhões de euros (R$ 303 milhões).