Auxiliar de Mano Menezes foi jogador do Fluminense nos anos 90

Em meio à crise e a lanterna, o Fluminense acertou a contratação do técnico Mano Menezes para a sequência da temporada. O experiente treinador, de 62 anos, que dirigiu a Seleção Brasileira e grandes clubes do futebol nacional, assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. É a primeira passagem do treinador que possui um auxiliar que conhece o clube.

Afinal, Sidnei Lobo teve uma curta passagem pelo clube carioca nos anos 90. Em 1998, o clube das Laranjeiras o contratou para a disputa da Série B daquele ano, mas fez apenas nove partidas e marcou um gol. Com a camisa do Tricolor, ele teve três vitórias, cinco empates e uma derrota.