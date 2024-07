Atlético busca encerrar sequência incômoda em sua arena contra o Flamengo

Galo não vence em seus domínios há quatro rodadas, com três empates e uma derrota; por outro lado, enfrentará segundo melhor visitante

O Atlético está próximo de completar um ano da inauguração da Arena MRV. Assim, nesta quarta-feira (3), enfrentará o Flamengo, em seus domínios e também um jejum incômodo, em que não vence com a presença de seus torcedores há quatro partidas. No último sábado empatou contra o Atlético GO por 1 a 1.

No período, o Galo amarga três empates e uma derrota, e terá o compromisso contra o líder do Brasileirão para reverter essa situação. Por outro lado, o Flamengo é o segundo melhor mandante da competição, enquanto o Atlético é o quinto pior mandante.

Todavia, chega ao duelo contra o Flamengo contando com a esperança de gols dos seus atacantes Hulk e Paulinho para sair vitorioso. Até o momento, mais de 20 mil ingressos foram vendidos para o confronto que vale pela 14ª rodada.