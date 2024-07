Atleta da NBA provoca Cristiano Ronaldo: “Messi teria conseguido”

Ala-armador do New York Knicks, Josh Hart cutucou CR7 em rede social após pênalti perdido na Eurocopa

Em sua conta no X (antigo Twitter), o americano provocou o Robozão por meio de uma postagem citando Messi, argentino que por anos rivalizou com o português nas discussões sobre o melhor jogador do mundo.

O pênalti perdido por Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da Eurocopa contra a Eslovênia repercutiu em todo o mundo. E não apenas em quem é amante do futebol. Prova disso foi a postagem feita por Josh Hart, ala-armador do New York Knicks, após o lance envolvendo CR7 e a seleção de Portugal.

Messi would have made it

Hope this isn’t the end of CR7 euro career — Josh Hart (@joshhart) July 1, 2024

O jogador de basquete acabou tendo o “pedido atendido”, já que apesar do pênalti perdido por Cristiano, o duelo acabou 0 a 0 no tempo normal e seguiu com este placar na prorrogação. Na disputa por pênaltis, aberta por Cr7 (desta vez convertendo sua cobrança), melhor para Portugal, que contou com grande atuação de Diogo Costa, que pegou todas as batidas da Eslovênia.