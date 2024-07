Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, arbitragem e escalações

Equipes duelam nesta quarta-feira, na Ligga Arena, buscando entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro

Athletico Paranaense e São Paulo medem forças nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão venceu sua última partida, fora de casa e agora quer manter o embalo para entrar no G-4. Cenário parecido do Tricolor Paulista, que vem de duas vitórias seguidas diante de Criciúma e Bahia. As duas equipes, inclusive, estão próximas na tabela. Os paranaenses estão na quinta colocação, com 22 pontos, enquanto o Soberano está uma posição atrás, com 21 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, Furacão Play e Cazé TV.

Como chega o Athletico

A principal notícia do Athletico para o confronto será a volta do centroavante Mastriani, Afinal, ele foi poupado por conta de desgaste físico, mas agora retorna ao time titular. Em contrapartida, o atacante Cuello, com dores no joelho, ainda é dúvida e precisará passar por avaliações. Além disso, outro sem a presença confirmada é Felipinho, se recuperando de uma hepatite. Por fim, Nikão sofreu uma lesão na coxa e deve ser desfalque , enquanto Bento e Canobbio estão a serviço de suas seleções na Copa América. Aliás, a equipe segue comandada por Juca Antonello, enquanto o Furacão procura um novo técnico.