Arthur Elias convoca Seleção feminina para as Olimpíadas de Paris. Veja a lista!

O técnico Arthur Elias anunciou, na tarde desta terça-feira (2), a convocação da Seleção Brasileira feminina para as Olimpíadas. Na lista com os 18 nomes, está a Rainha Marta, que disputará a sua última edição do torneio. Mas, além das 18 jogadoras e das quatro suplentes, o treinador chamou mais seis atletas para compor o período de treinamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil está no Grupo C das Olimpíadas, e fará a sua estreia nos Jogos no dia 25 de julho contra a Nigéria. Posteriormente, a equipe de Arthur Elias encara o Japão, no dia 28, e a Espanha, no dia 31.